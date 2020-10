Com final emocionante, Brasil-RS e Figueirense não saem do zero na Série B

Pela 16ª rodada do Brasileirão, Brasil de Pelotas e Figueirense jogaram no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. Ambas equipes estão na segunda parte da tabela e os três pontos seriam de extrema importância, mas não saíram do zero.

Com o placar de jogo, o Figueirense não saiu do Z-4 e fica em 17º com 15 pontos. Já o Brasil de Pelotas é o 14º com 19 pontos.

PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO, MAS COM MUITAS FALTAS

Buscando se afastar da parte de baixo da tabela, ambas equipes mostraram movimentação e vontade, mas os primeiros 45 minutos foram tecnicamente fraco e com poucos lances para compor os melhores momentos da etapa.

Se faltou gols, sobraram faltas desde o segundo inicial, quando Geovane tomou amarelo com 15 segundos de partida. No decorrer da etapa, atletas dos dois times ainda se estranharam, e houve mais duas distribuições de advertências para Bruno Matias e Pereira.

Somente aos 43 minutos que um goleiro trabalhou no jogo. Sidão defendeu um chute que sobrou para Luiz Henrique, onde ele espalmou para escanteio.

SEGUNDO TEMPO COM FINAL DE JOGO PEGANDO FOGO

No segundo tempo, o Brasil de Pelotas começou atacando tentando marcar já nos primeiros minutos. Além de uma chance que assustou Sidão, um ataque perigoso em que Victor Oliveira afastou fez o Figueirense respirar nos 10 primeiros minutos.

O Brasil ainda continuou apertando e tendo as melhores oportunidades. Dellatorre que entrou na segunda etapa deu trabalho para a zaga catarinense criando lances de perigo. Mas foram os últimos cinco minutos que os torcedores puderam ver as verdadeiras chances de gol.

Rafael Vinícius, pelo Xavante, chutou e a bola beliscou a trave de Sidão. Do outro lado, Guilherme ficou com inveja e na cobrança de escanteio acertou o travessão no que seria um gol olímpico.

Já nos acréscimos, Sidão quase entrega o ouro ao espalmar uma bola para trás, na sequência Poveda até marca, mas o árbitro assinalou falta do atacante em Pereira.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS x FIGUEIRENSE

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)

​Data e hora: 17/10/2020 – 18h30

Árbitro: Adriano Barros Carneiro

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa, todos do Ceará

Cartões amarelos: Geovane (15″/1ºT); Bruno Matias (15’/1ºT), Pereira (33’/1ºT), Elyeser (21’/2ºT), Rafael Vinícius (51’/2ºT)

Gols: –

BRASIL-RS: Matheus Nogueira; Felipe Albuquerque, Leandro Camilo, Héverton e Bruno Santos; Bruno Matias, Pablo e Thalles (Gabriel Poveda, 15’/2ºT); Jarro Pedroso (Bruno José, aos 37’/2ºT), Danilo Gomes (Rafael Vinícius, aos 37’/2ºT) e Luiz Henrique (Dellatorre, aos 15’/2ºT). Técnico: Hemerson Maria

FIGUEIRENSE: Sidão; Pereira, Victor Oliveira, Brunetti e Lucas Carvalho (Guilherme, aos 32’/2ºT); Geovane, Elyeser, Patrick e Sanchez; Alecsandro (Everton Santos, aos 39’/2ºT) e Nicholas (Keké, aos 39’/2ºT). Técnico: Rafael Rodrigues