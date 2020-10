Com fraturas na perna, Alan retorna ao Palmeiras para recuperação

O meia Alan Guimarães, que estava emprestado ao Guarani até o fim da Série B, vai retornar ao Palmeiras para se recuperar das fraturas na tíbia e fíbula esquerdas, sofridas na partida contra o América-MG no último dia 03. A informação é do repórter José Edgar de Matos, do portal ‘ge’.

Sem prazo para recuperação estipulado pelo Bugre, o jovem de 20 anos estará de volta à Academia de Futebol na próxima quinta-feira (9) para iniciar seu processo de fisioterapia. Alan passou por cirurgia no último sábado e, no dia seguinte, fez um post em seu Instagram, comemorando o procedimento bem-sucedido:

– Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de apoio e carinho, graças a Deus deu tudo certo na cirurgia! Quero agradecer a todos os profissionais que fizeram parte disso. Agora é focar na recuperação, vou dar a volta por cima e em breve voltar a jogar futebol que é o meu maior sonho – escreveu o jogador.

Cria do futsal alviverde, o meia tem sido presença constante nas seleções de base e carrega títulos tanto com a amarelinha quanto pelo Verdão. Seu nome já chegou a ser especulado em gigantes europeus como Barcelona e Real Madrid.

Em março de 2020, Alanzinho renovou seu contrato com o Palmeiras até 2023 e possui uma multa rescisória de 50 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 300 milhões).