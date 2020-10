Com Gabriel Veron e Talles Magno, Jardine convoca seleção sub-20 e desfalca times brasileiros

O técnico André Jardine convocou a seleção brasileira sub-20 que fará um período de treinamentos entre os dias 21 e 31 de outubro, em Itu, São Paulo, visando a preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria no ano que vem, entre 2 e 27 de fevereiro, na Colômbia.

Entre os convocados, os principais destaques são Gabriel Veron, do Palmeiras, e Talles Magno, do Vasco. Os torcedores dos times deles, porém, podem lamentar, já que os atletas chamados por Jardine, muitos já entre as equipes profissionais, desfalcam seus clubes.

No caso de Veron, ele fica de fora dos jogos contra Tigre-ARG pela Conmebol Libertadores, Atlético-GO pelo Brasileirão e Red Bull Bragantino nas oitavas da Copa do Brasil.

Talles Magno perderá somente um jogo do Vasco, pelo Brasileiro, contra o Corinthians.

O grupo fará dois jogos-treinos. No dia 28 de outubro (quarta-feira), o Brasil enfrentará a equipe Sub-23 do Corinthians, às 16h. No dia 31 de outubro (sábado), o grupo encerra a preparação contra a equipe profissional do Ituano Futebol Clube, às 10h. Os dois confrontos serão realizados no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior.

Veja abaixo a convocação:

Goleiros: Leonardo Linck (Athletico-PR), Lucão (Vasco) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: Khellven (Athletico-PR), Yan Couto (Girona), Ramon (Flamengo) e Wellington Damasceno (São Paulo)

Zagueiros: Luan Freitas (Flu), Luan Patrick (Athletico), Lucas Freits (Valladolid) e Morato (Benfica)

Meio: Bruno Gomes (Vasco), Danilo (Palmeiras), Diego Rosa (Grêmio), Gustavo Mantuan (Corinthians), Maurício (Cruzeiro) e Zanocelo (Ponte Preta)

Atacantes: Gabriel Veron (Palmeiras), Jajá (Athletico-PR), Kaio Jorge (Santos), Luiz Henrique (Fluminense), Talles Magno (Vasco), Yuri Alberto (Inter)