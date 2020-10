Com gol de Elkeson, Guangzhou Evergrande larga na frente nas quartas do Campeonato Chinês

O Guangzhou Evergrande começou com o pé direito na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Chinês. Nesta sexta-feira, o time do brasileiro naturalizado chinês Elkeson venceu o Hebei por 3 a 1, com direito a gol do ex-jogador do Botafogo. Wu Shaocong e Wei Shihao completaram o placar.

– Demos um passo importante, mas nada está definido. O jogo de hoje foi muito difícil, só conseguimos a vitória no finalzinho, o que mostra o equilíbrio do confronto – disse o atacante Elkeson.

O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Chinês acontecerá na próxima quarta-feira (21). O Guangzhou Evergrande poderá perder por até um gol de diferença para se classificar à semifinal.

– No próximo jogo eles vão ter que se abrir mais para diminuir a diferença, e acredito que teremos mais espaço para jogar. Estou muito feliz pelo gol e pelo resultado, mas, como eu disse, ainda não tem nada decidido – completou Elkeson.