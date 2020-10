Com gol de Luiz Otávio no fim, Chapecoense derrota o Brasil de Pelotas pela Série B

Medindo forças pela 13ª rodada do Brasileirão Série B, Brasil de Pelotas e Chapecoense entraram em campo na tarde deste sábado (3), no estádio Bento Freitas.

Com o resultado de 1 a 0, a equipe catarinense chegou aos 22 pontos, pulando para a vice-liderança da competição, porém terá que esperar o complemento da rodada para saber se irá manter-se na colocação. Já o Xavante, com o revés, acabou parando nos 15 pontos, mantendo a 11ª posição.

O jogo

Mesmo jogando longe de casa, a equipe da Chapecoense não intimidou-se e foi para cima do Brasil, que, até então, só teve uma boa chance com Danilo Gomes mandando uma bomba que assustou o adversário. Antes dos 10 minutos, a equipe catarinense conseguiu chegar por duas vezes sendo elas com Denner e Ronei, com direito ao volante acertando a trave do gol defendido por Rafael Martins.

Na sequência, o Xavante passou a apostar mais na marcação alta, evitando que a Chape conseguisse sair para o seu campo de ataque. Sendo assim, foram poucos os lances de perigo dos dois lados até meados dos 30 minutos.

Perdendo Ezequiel que acabou sendo substituído alegando dores, Louzer optou por Vini Locatelli em seu lugar. Entretanto, mesmo com a mudança, o panorama do confronto não mudou, dando a deixa para a arbitragem encerrar os primeiros 45 minutos.

Na volta para o segundo tempo, apenas o treinador da Chape optou por substituições. Em duas trocas, Bruno Silva e Aylon deixaram o campo para as entradas de Felipe Garcia e Lucas Tocantins, respectivamente.

Até meados dos 15 minutos, eram os catarinenses quem ainda criavam as melhores chances. Acionando bastante Anselmo Ramon, o atacante até conseguia finalizar, porém sem pontaria para alívio dos defensores do Brasil.

Na sequência, o jogo passou a ficar um pouco mais equilibrado. Com uma oportunidade para cada lado, sendo a primeira com Denner, a favor da Chape, e Lázaro, para o Xavante, por pouco não foi aberto o marcador.

Na reta final do confronto, após muitas trocas por parte dos comandantes, tudo parecia estar encaminhando-se para 0 a 0. Porém, aos 45 minutos Luis Otávio, após cruzamento de Vini Locatelli, cabeceou para fazer 1 a 0.

Já nos acréscimos, Perotti ainda quase marcou o segundo tento dos visitantes. Tentando responder na mesma moeda, praticamente no último lance do jogo, Wellington Simião acabou mandando por cima do gol, para lamentação do atleta, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no confronto.