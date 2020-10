Com gol de Messi, Argentina vence Equador na estreia das Eliminatórias

Na noite desta quinta-feira, Argentina e Equador se enfrentaram em La Bombonera, na cidade de Buenos Aires, pela estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com gol do capitão Lionel Messi, a seleção albiceleste venceu pelo placar de 1 a 0 e conquistou os primeiros três pontos na competição.

O gol argentino saiu logo aos 12 minutos de partida. Ocampos recebeu de Messi pelo lado direito, foi derrubado dentro da área por Estupiñán e viu o árbitro marcar a penalidade máxima. Na cobrança, o camisa 10 bateu no canto esquerdo de Domínguez e converteu.

Apesar da vantagem, os donos da casa não conseguiram se impor e ameaçar mais a meta adversária no restante do primeiro tempo. Na etapa final, os hermanos novamente pouco produziram no setor ofensivo. Os equatorianos tentaram chegar ao empate, porém não foram agressivos o suficiente e não conseguiram evitar a derrota.

Pela próxima rodada, ambas as equipes entram em campo na terça-feira (13). Às 17h (de Brasília), a Argentina visita a Bolívia no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Um pouco mais tarde, às 18h, o Equador recebe a seleção do Uruguai no Estádio Casa Blanca, em Quito.