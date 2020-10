Com gol de pênalti, México derrota Holanda em amistoso

Em amistoso internacional, o México venceu a Holanda, fora de casa, por 1 a 0. De pênalti, Raúl Jiménez foi o único jogador da partida a balançar as redes e garantiu o triunfo da equipe mexicana.

JOGO RUIM

Com praticamente o que tinha de melhor disponível, a Holanda fez mais uma partida ruim. Na Liga das Nações, os Países Baixos já estavam fazendo atuações fracas e obteve resultados magros.

O ARTILHEIRO

Em grande fase no Wolverhampton e monitorado por gigantes da Europa, Raúl Jiménez brilhou mais uma vez. O camisa 9 da seleção mexicana balançou as redes, de pênalti, e garantiu a vitória da sua equipe.

BOBEOU…

Contratado recentemente pelo Manchester City, Nathan Aké entrou logo no início do segundo tempo. Com 15 minutos, o zagueiro cometeu o pênalti que garantiu a vitória ao México.