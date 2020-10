Com gol e assistência de Douglas Santos, Zenit vence e mantém a liderança na Rússia

Atual campeão russo, o Zenit segue em grande fase na temporada 2020/21. Neste sábado, a equipe de São Petersburgo venceu o Sochi por 3 a 1, em partida válida pela 11ª rodada. Com o resultado, o clube manteve a liderança da competição, com 24 pontos, a mesma pontuação do vice-líder Spartak de Moscou.

O grande destaque da partida foi o lateral brasileiro Douglas Santos, ex-Sport e Atlético-MG, que participou de todos os três gols. Ele iniciou a jogada do primeiro gol, marcado por Karaev aos 16 minutos, fez a assistência para Erokhin ampliar aos 24 e ainda balançou as redes aos 48 minutos da etapa final. Após o jogo, o brasileiro comemorou a atuação e o resultado.

– Realmente o jogo de hoje (sábado) foi muito especial. Tive a felicidade de participar de todos os gols, marcando um deles já nos acréscimos. E a alegria é ainda maior por tudo isso ter acontecido diante da nossa torcida, que comemorou o resultado e a liderança do campeonato.

O Zenit volta a campo pela competição nacional no próximo sábado, quando recebe o Kazan. Antes, porém, o clube terá um importante compromisso na terça-feira, às 13h55 (de Brasília) quando estreia na Liga dos Campeões diante do Club Brugge, em São Petersburgo. Sobre a partida, Douglas Santos demonstrou confiança em estrear bem no torneio continental.

– Estamos nos preparando para a Champions e o excelente início que estamos fazendo no Campeonato Russo nos deixa ainda mais confiantes. Jogando em casa, nosso objetivo é estrear com uma vitória.