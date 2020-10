Com gol no início, Botafogo-SP derrota o Paraná e deixa o Z-4

No Estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP derrotou o Paraná por 1 a 0. Com o placar, a Pantera chegou aos 14 pontos e assumiu a 12ª posição. O Tricolor fica na vice-liderança, com 22 pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo-SP visita a Chapecoense, na Arena Condá. O Paraná recebe o Náutico, na Vila Capanema.



O confronto



Nem mesmo o mais otimista torcedor do Botafogo-SP sonhava com um início de jogo tão bom. Aos 3 minutos, no desvio do escanteio, Rafinha só teve o trabalho de completar para dentro do gol, 1 a 0.

O Paraná buscou a reação e teve duas boas chances. Na primeira, Jean saiu na cara do goleiro e chutou para fora. Pouco depois, Bruno Gomes aproveitou a sobra na entrada da área e Darley salvou.

Na casa dos 32 minutos a Pantera teve a bola do jogo. Após a arbitragem assinalar pênalti no toque de mão de Jhony Douglas, Matheus cobrou no meio e Alisson defendeu.

Na etapa final o Botafogo-SP novamente criou nos minutos iniciais. A zaga deu bobeira, Ronald ficou com a bola e achou Rafinha. O atacante chutou firme e Paulo Henrique salvou em cima da linha.

Quando o relógio marcou 21 minutos a luz do estádio Santa Cruz caiu e o jogo ficou parado por 20 minutos.

Assim que o confronto recomeçou o Tricolor foi para cima, mas não conseguia penetrar na defesa paulista. Na reta final, Valdemir recebeu o cartão vermelho e deixou a Pantera com um a menos. Diante da superioridade numérica, o Paraná teve duas chances claras, mas Léo Castro não conseguiu aproveitar os cruzamentos.