Com gols no fim, United goleia o Newscastle e ameniza crise no Inglês

Quem olha o placar, pensa até que foi fácil. Mas não foi. Neste sábado, no St James Park, o Manchester United sofreu por muito tempo, mas goleou o Newcastle, de virada, por 4 a 1 e se recuperou da derrota de 6 a 1 sofrida para o Tottenham na última rodada. Shaw (contra) abriu o placar para o Tottenham, mas Maguire empatou ainda no primeiro tempo e Bruno Fernandes, Wan-Bissaka e Rashford marcaram no fim da partida para garantir os três pontos para os visitantes.

COMO FICA?

Com uma partida a menos, o Manchester United chega aos seis pontos e sobe para a 14ª posição. O Newcastle, com sete pontos conquistados, foi ultrapassado e caiu para a 11ª colocação.

GOLS E VAR EM AÇÃO

O que já não era fácil para o Manchester United, se tornou mais difícil ainda logo aos 2 minutos de jogo. Luke Shaw tentou cortar cruzamento e marcou contra, abrindo o placar para o Newcastle. Apesar de sair atrás do marcador, o United controlou as ações da etapa inicial e chegou ao empate com Maguire. Aos 22, o zagueiro subiu alto e marcou de cabeça após escanteio cobrado por Juan Mata. Antes disso, os Red Devis já haviam balançado as redes com Bruno Fernandes, mas o VAR entrou em ação e assinalou impedimento no lance.

DO DRAMA À GOLEADA

No segundo tempo, o United seguiu dominando as ações e teve pênalti marcado a seu favor com ajuda do VAR, aos 10 minutos. No entanto, Bruno Fernandes desperdiçou a cobrança e manteve o drama na partida. Quando o empate estava encaminhado, aos 41, o meia português apareceu de novo para se redimir e virar para os Red Devils. Em seguida, aos 45, foi a vez de Wan-Bissaka ampliar a vantagem e, aos 51, Rashford marcou o quarto e fechou o placar.

PRÓXIMOS JOGOS

Após a vitória, o Manchester United volta as atenções para a Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília) o clube estreia no torneio diante do PSG, fora de casa. O Newcastle, por sua vez, só volta a campo no próximo domingo, às 13h30, para visitar o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês.