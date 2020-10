Com contrato se encerrando com o Bayern de Munique, David Alaba ainda não definiu seu futuro. De acordo com a “Sky Sports”, o jogador segue em dúvida sobre o que fará no próximo ano.

O interesse da Juventus é real e o clube de Turim já manifestou o desejo de contar com o jogador, mas existem outras equipes interessadas no futebol do austríaco.

Desde 2011 no Bayern de Munique, Alaba atuou em 389 partidas pelo clube bávaro, marcou 31 gols e deu 49 assistências.