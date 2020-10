Com interinos em Falcons e Texans, chega a cinco o número de treinadores negros na NFL

A temporada 2020 da NFL começou apenas com três head coaches negros – Anthony Lynn no Los Angeles Chargers, Brian Flores no Miami Dolphins e Mike Tomlin no Pittsburgh Steelers – e um válido questionamento sobre o baixo percentual de negros em posição de comando na liga. Após a semana 5, esse número quase que dobrou entre os treinadores principais.

Romeo Crennel foi já o head coach – de forma interina – da primeira vitória do Houston Texans no ano. O veterano comandante chegou ao posto de chefe da comissão técnica texana após a demissão de Bill O’Brien. Também de forma interina, Raheem Morris será o novo treinador principal do Atlanta Falcons no restante da temporada, após a confirmação da demissão de Dan Quinn.

Em um cenário de 70% de negros entre os jogadores da NFL, o grande número de brancos como treinadores é um dos resquícios do preconceito na NFL e na sociedade americana de forma geral. A falta de minorias em posição de comando ocasionou a Lei Rooney, nomeada em homenagem ao proprietário do Pittsburgh Steelers, Dan Rooney, instituída em 2003. A lei obriga as franquias da NFL a, ao menos, considerar um negro nas entrevistas para treinador e nas posições de comando das operações de futebol.

As minorias na NFL também têm a representação do técnico Ron Rivera, de origem latina, que é head coach de Washington.