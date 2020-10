Com Jimmy Garappolo de volta, 49ers buscam reabilitação contra o Miami Dolphins; onde assistir e aposta

Após derrotas na semana 4, San Francisco 49ers e Miami Dolphins se enfrentam em busca da reabilitação, neste domingo (11), às 17h05, pela semana 5 da NFL, em partida com transmissão da ESPN para o mercado brasileiro. Na temporada 2020, os 49ers têm dois triunfos e duas derrotas, enquanto os Dolphins venceram apenas uma vez e perderam as outras três.

QB de volta

Depois de duas partidas fora por uma lesão no tornozelo, o quarterback Jimmy Garappolo retorna ao posto de titular do San Francisco 49ers. O jogador é um claro upgrade em relação a Nick Mullens, que o substituiu no período. No ataque, Garappolo terá auxílio de um veloz grupo de recebedores, especialistas em conquistar jardas após a recepção. A tendência é que George Kittle, Deebo Samuel e Brandon Aiyuk deem muito trabalho a boa secundária dos Dolphins

Médico e o Monstro

Ryan Fitzpatrick é oito ou oitenta. Contra os Jaguars, na primeira vitória dos Dolphins na temporada, foi quase que perfeito, com uma exibição de encher os olhos. Na semana passada, entretanto, teve uma partida para se esquecer, na derrota para o Seattle Seahawks, lançando duas interceptações. Um bom desempenho do QB é fundamental para manter acesa a esperança de vitória em Miami. Caso ele não consiga render em mais uma semana, a era Tua Tagovailoa pode estar prestes a começar.

Aposta

Segundo o Football Power Index, da ESPN dos Estados Unidos, o San Francisco tem imenso favoritismo para a partida de domingo. Os Niners têm 79.9% de chances de vitória, enquanto os Dolphins apenas 19.9%.

FICHA DO JOGO

San Francisco 49ers x Miami Dolphins

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 17h05

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara

Onde ver: ESPN, Watch ESPN e Game Pass da NFL