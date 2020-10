Com Karius, Union Berlin encara Mainz em busca da primeira vitória

Com novidades, o Union Berlin busca a primeira vitória em casa no Campeonato Alemão nesta sexta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra um rival que também ainda não venceu: o Mainz. O duelo válido pela terceira rodada, será disputado no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim, com permissão para entrada de 5 mil pessoas.

O goleiro Loris Karius e o atacante Joel Pohjanpalo estão disponíveis para o jogo, de acordo com declarações do treinador do Union, Urs Fischer, em entrevista coletiva.

Ele também confirmou que o meia japonês Keita Endo concluiu com sucesso os treinos da semana. Apenas Anthony Ujah e Christian Gentner não podem ser relacionados, devido a lesões.

Karius, que estava no Liverpool, retornou ao futebol alemão por empréstimo por uma temporada. Ele não atua com a camisa do time de Anfield desde 2018.

Após diversas falhas, contestações e a chegada de Alisson, o goleiro perdeu espaço na equipe de Jurgen Klopp e jogou as duas últimas temporadas com o Besiktas, da Turquia. Neste período, o alemão participou de 67 partidas e não sofreu gol em apenas 14 confrontos.

Karius ficou marcado pela atuação desastrosa durante a final da Liga dos Campeões da temporada 2017/2018 em que o Liverpool foi derrotado pelo Real Madrid por 3 a 1. No ano seguinte, após sua saída, os Reds conquistaram o título de campeão europeu.

O Unión Berlin tem um ponto e está acima da zona de rebaixamento, na 14ª colocação. Já o Mainz ainda não pontuou e aparece na penúltima posição, pelos critérios de desempate.