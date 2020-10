Com lesão de Luan, Emerson Santos pode fazer estreia oficial em 2020

Emerson Santos passou praticamente nove meses ‘encostado’ no Palmeiras. Quinta opção para a zaga alviverde, o camisa 3 atuou por somente 45 minutos neste ano, no duelo diante do Atlético Nacional-COL, pela primeira rodada da Florida Cup 2020.

Com apenas dois jogos oficiais defendendo o Verdão, ambos em 2018, Emerson se prepara para, enfim, ganhar a sua primeira chance como titular do time de Vanderlei Luxemburgo.

Com Gustavo Gómez na seleção do Paraguai, Luan machucado e Vitor Hugo vendido, Emerson Santos e Renan Victor, jovem de 18 anos, são as únicas opções do técnico para atuar ao lado de Felipe Melo.

Emerson Santos, em atividade na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O sistema defensivo do Palmeiras, que era o ponto forte do trabalho de Luxemburgo, desmoronou nos últimos jogos e sofreu cinco gols nos últimos três duelos.

Diante do Coritiba, atuando mais uma vez com um quarteto de zaga inédito nesta temporada, o Verdão volta ao Allianz Parque para tentar se recuperar no Brasileirão após duas derrotas consecutivas. Vanderlei Luxemburgo deve fechar a escalação do time que entra em campo às 18h (horário de Brasília), desta quarta-feira (14).

Emerson Santos chegou ao Palmeiras no início de 2018, por R$ 5,5 milhões de reais. Pouco aproveitado por Roger Machado, foi emprestado ao Internacional em junho do mesmo ano. De volta ao Verdão nesta temporada, ele tem contrato com o clube até 2022.