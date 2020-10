Com lista de exigência e protesto marcado, torcida do Cruzeiro invade CT, e Polícia intervém

A quarta-feira começou turbulenta no Cruzeiro. Um grupo de cerca de 50 torcedores, membros de organizadas do clube, invadiram a Toca da Raposa 2, centro de treinamentos celeste, e a Polícia Militar precisou intervir.

Tudo acontece no dia em que o Cruzeiro vai confirmar, em eleição, Sérgio Santos Rodrigues como presidente até 2023 e há outro protesto marcado, às 17h (de Brasília), na sede do clube, em ato anunciado junto a uma série de exigências.

URGENTE! Torcida invadiu a Toca da Raposa pra cobrar resposta em campo dos jogadores. Polícia Militar foi acionada para controlar a situação. pic.twitter.com/WUzUBPJMIo — Diogo Medeiros (@DiogoMedeiros87) October 7, 2020

URGENTE! Vídeo do momento que os torcedores tinham acabado de invadir a Toca da Raposa, eles estavam indo em direção aos vestiários onde estavam os jogadores. Polícia Militar foi acionada para controlar a situação. pic.twitter.com/5cLmknv6yz — Diogo Medeiros (@DiogoMedeiros87) October 7, 2020

Nesta manhã, o grupo de torcedores se concentrou logo cedo em frente ao CT, com faixa de protestos. O presidente foi um dos alvos. “Sergio, pare com as lives e escute sua torcida. Menos falatório e mais ação. Benecy (Queiroz) não”.

Sobrou também para jogadores (“Machado entregador de jaca, Régis, Giovanni, Arthur Caike, Roberson… Esses são os reforços que estavam encostados em outros times e que vieram para o Cruzeiro”) e o treinador (“Ney Franco, não queremos que recupere medalhões… Queremos que recupere o Cruzeiro. Os homens passam, o Cruzeiro fica”).

“Se a bagunça continuar, mandas as p.. . embora que o p… vai fechar”, dizia outra faixa dos torcedores, que entraram no CT e foram contidos pela Polícia Militar quando iam em direção aos vestiários onde estavam os jogadores.

Para o protesto que será realizado à tarde, a lista de “exigências” divulgada na convocação tem os seguintes itens:

Expulsão de todos conselheiros que foram remunerados

Reformulação radical do estatuto do clube, com aprovação prévia do torcedor

Demissão de Berecy Queiroz

Demissão de Deivid e José Carlos Brunoro Banimento de toda diretoria e conselho fiscal que nos levaram à situação atual

Auditoria nas contas da gestão Gilvan de Pinho Tavares

Pelo acesso à Série A

O Cruzeiro está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, com 11 pontos. O time volta a campo nesta quinta-feira, às 18h30, no Mineirão, para encarar o Sampaio Corrêa, 18º lugar, com a mesma pontuação.