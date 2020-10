Com Luciano de volta, São Paulo treina de olho no Coritiba pelo Brasileirão

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira sob forte sol no CT da Barra Funda. De olho na partida contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, o técnico Fernando Diniz volta a ter Luciano à disposição, já que o atacante vinha cumprindo suspensão na Libertadores.

Após a eliminação na Copa Libertadores com a derrota para o River Plate, na Argentina, o elenco do São Paulo folgou na quinta-feira e só se reapresentou nesta sexta. O time de Fernando Diniz ainda realizará mais uma atividade, marcada para este sábado, novamente pela manhã, quando encerra a preparação para o próximo compromisso no Brasileiro.

O treinamento deste sábado, inclusive, será conturbado. A principal torcida organizada do São Paulo, a Torcida Independente, marcou um protesto na porta do CT da Barra Funda, com ônibus saindo do Largo Paissandú, centro da capital, às 9h30 (de Brasília).

Nesta sexta-feira, após um circuito físico no gramado, os jogadores realizaram uma atividade em campo reduzido de alta intensidade. A definição da equipe titular que enfrentará o Coritiba domingo, porém, só deve acontecer neste sábado, antes de a delegação embarcar para o Paraná.

O São Paulo é o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, e precisa urgente da vitória não só para tentar se aproximar da liderança da competição, mas, principalmente, para amenizar a pressão da torcida e imprensa pelos resultados ruins que vêm sendo colecionados recentemente.