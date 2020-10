Com Luiz Adriano e Esteves em campo, Palmeiras se reapresenta após derrota

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta quinta-feira com novidade, depois da derrota para o Botafogo. Recuperados de lesão muscular, o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o atacante Luiz Adriano estiveram em campo na atividade do dia.

Como é de praxe, os titulares no confronto contra o Botafogo realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. O restante do elenco, entre eles os cinco atletas que entraram no decorrer do último jogo, foram a campo com a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo.

Sob os olhares o treinador, Luiz Adriano e Lucas Esteves, além do zagueiro Emerson Santos participaram durante uma hora de um coletivo contra o time sub-17. Cada vez mais próximos do retorno, o centroavante e o lateral-esquerdo devem estar à disposição para o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 19h (de Brasília). Esteves, que realizou sua estreia no profissional em 2019, pode receber a sua primeira oportunidade na temporada, já que Matías Viña foi convocado pelo Uruguai e é desfalque.

Já Luiz Adriano viu a concorrência aumentar no comando de ataque com o bom desempenho de Willian na sua ausência. Antes da lesão do camisa 10, ambos estavam empatados com 11 gols na artilharia do time na temporada. Nos últimos três jogos, o “Bigode” aproveitou a ausência do companheiro e se isolou marcando mais três gol neste período.

O elenco palmeirense encerra a sua preparação para o Choque-Rei nesta sexta-feira. O Verdão ocupa a quinta colocação com 22 pontos e tenta se recuperar depois de ver a sua série invicta ser derrubada na última rodada.