Com marcas históricas, França goleia a Ucrânia, em Paris

Uma noite perfeita em Paris. Além da goleada da França no amistoso contra a Ucrânia, os franceses viram dois feitos históricos. Eduardo Camavinga, de 17 anos, fez o seu primeiro gol pela equipe e tornou-se o mais jovem a marcar pela seleção.

Já Olivier Giroud, autor de dois gols, superou Michel Platini no ranking dos maiores artilheiros dos Les Bleus. O atacante do Chelsea soma agora 42 bolas nas redes, atrás apenas do ex-jogador Thierry Henry, que marcou 51.

Camavinga e Giroud na história

Logo aos oito minutos, após cruzamento para a área, Giroud tentou de cabeça, o goleiro defendeu e no rebote, Camavinga, em uma puxada, abriu o placar. Primeiro gol da jovem promessa de 17 anos do Rennes. Pouco depois, Giroud dominou e mandou um chutaço de fora da área para ampliar.

Antes do intervalo, veio a consagração de Giroud. Aouar finalizou de longa distância, Buschan não agarrou e o atacante do Chelsea fez o segundo dele e o 42º com a camisa da seleção francesa, tornando-se o número 2 na lista de maiores artilheiros, atrás apenas de Thierry Henry. Depois de cobrança de escanteio, Mykolenko tentou cortar e fez contra: 4 a 0.

Apetite francês

Durante o intervalo, as duas equipes fizeram muitas mudanças e uma delas surtiu efeito logo de cara. Tsygankov recebeu na direita, avançou e bateu sem chances para Maignan, fazendo o gol de honra ucraniano. Mas a França queria mais. Tolisso e Mbappé tabelaram bonito e o meia do Bayern finalizou para ampliar.

Outra tabela envolvendo Mbappé. Dessa vez, o camisa 10 tocou para Ben Yedder, recebeu, se livrou da marcação e finalizou para fazer o sexto. Ainda deu tempo de Griezmann deixar o dele. O atacante do Barcelona roubou a bola e bateu por cima do goleiro para dar números finais ao confronto.