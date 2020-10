Com marido isolado, Patricia Abravanel revela testes dos filhos para Covid-19 · .

Patricia Abravanel decidiu tranquilizar os fãs nesta sexta-feira (16) e mostrar que os testes para Covid-19 dos seus três filhos, Pedro, Jane e Senor, deram negativo. O marido da apresentadora, Fábio Faria, foi diagnosticado com a com coronavírus na quinta-feira (15) e está isolado em um quarto dentro da casa em que a família reside.

A filha de Silvio Santos aproveitou para informar que também não contraiu o vírus. “Bom dia! Ontem, meu marido testou positivo para a Covid. Graças a Deus, eu e as crianças não pegamos”, escreveu a apresentadora.

Ela afirmou ainda que o ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro não tem contato com ninguém e passa bem. “Fábio está assintomático e vai ficar isolado no quarto. Todos estamos bem”, completou.

Fábio Faria (PSD-RN) contou que sentiu febre e dor de cabeça. Ele irá cumprir sua agenda à distância, trabalhando isolado em sua casa.

“Semana passada, participei de um jantar. Após esse jantar, alguns participantes testaram positivo para o coronavírus. Eu estou fazendo testes semanais, fiquei me observando e vendo se tinha algum sintoma. Ontem [dia 14], no fim da tarde, cheguei em casa com febre de 37,1º, e também com dor de cabeça”, disse o ministro em vídeo divulgado no Twitter.

“Eu fiz o teste ontem, aquele do dedo, e deu negativo. Depois fui no hospital, fiz o teste de exame de sangue, que saiu hoje também e deu negativo. Mas acabou de chegar o PCR dando positivo”, explicou.