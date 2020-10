Com mentira nojenta, Ritinha cega Ruy e dá passo para o crime · .

Ritinha (Isis Valverde) finalmente vai conseguir o que quer em A Força do Querer. Depois de a morena ter sido renegada pela família de Ruy (Fiuk) na novela das nove e despachada para viver com Heleninha (Totia Meireles), o playboy decidirá se casar com ela e assumir o filho que acha ser seu. Mas com o enlace dos pombinhos, a filha de Edinalva (Zezé Polessa) cometará o crime de bigamia. Ela já é comprometida no papel com Zeca (Marco Pigossi).

A reconciliação do casal acontecerá em 15 de outubro na trama de Gloria Perez. A essa altura da trama, a família Garcia já saberá da traição do jovem e Joyce (Maria Fernanda Cândido) condenará o relacionamento extraconjugal.

Excluída pela dondoca e sem ter ninguém para acudi-la no Rio de Janeiro, Ritinha será obrigada a morar na casa da irmã de Caio (Rodrigo Lombardi). No entanto, a empreitada não durará muito tempo, e a amiga de Marilda (Dandara Mariana) fugirá.

Ruy descobrirá por Eugênio (Dan Stulbach) que a morena sumiu e ficará louco atrás da “sereia”. “Acho que eu sei onde ela está”, assegurará o personagem de Fiuk. O playboy chegará a andar pelas ruas da cidade durante a madrugada e a encontrará na praia na manhã seguinte.

Cansado e preocupado, Ruy dará um beijão digno de cinema em Ritinha. Sem estar preso ao casamento com Cibele (Bruna Linzmeyer), que terá se desfeito graças à descoberta da traição, o irmão de Ivana (Carol Duarte) prometerá se casar com a “sereia” para assumir a paternidade do filho que acha ser seu.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

