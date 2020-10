Com mudanças na última hora, TV Brasil faz pré-jogo da Seleção com programa ‘Animais Bebês’

Em nota divulgada às 19h50, a CBF comunicou que a partida entre Peru e Brasil seria exibida pela TV Brasil e pelo site da entidade às 21h desta terça-feira. Com a mudança de última hora, a emissora estatal teve que fazer uma manobra para mudar a grade de programação de última hora.

Faltando 10 minutos para o jogo, a emissora passava o programa ‘Animais Bebês’, quando entregou a programação para o narrador André Marques, que pediu uma ‘forcinha’ ao telespectador.

– Compartilha no grupo de whatsapp, espalha a novidade, Brasil e Peru na TV Brasil – disse.

Segundo a programação no site da TV Brasil, o programa ‘Animais Bebês’ acabaria às 21h, horário do jogo, dando espaço ao ‘Diário de um Cosmonauta: um ano no espaço’, que por motivos óbvios foi retirado da grade. Às 21h30 começaria o seriado ‘Sherlock’, que seria seguido da série brasileira dos anos 1960, ‘O Vigilante Rodoviário’.

A partida seria exibida originalmente apenas pelo canal Esporte Interativo Plus. O grupo Turner adquiriu os direitos dos duelos da Seleção Brasileira fora do país. A TV Brasil volta a transmitir uma partida da Seleção Brasileira depois de três anos. Em junho de 2017, a emissora transmitiu os amistosos dos comandados de Tite contra Argentina e Austrália, ambos em Melbourne.