Com Neymar e Marcelo na lista, veja o ranking dos 10 jogadores com mais seguidores no Instagram

Nesta quinta-feira, o jornal As fez levantamento e apresentou o ranking dos 10 jogadores de futebol com mais seguidores na rede social Instagram.

Na lista, aparecem dois brasileiros: o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Na liderança absoluta, figura Cristiano Ronaldo, da Juventus, com incríveis 239 milhões de seguidores.

A vantagem é enorme sobre Lionel Messi, do Barcelona, que está em 2º no ranking, com 167 milhões.

Os clubes com mais representantes na relação são Real Madrid (com Marcelo e Sergio Ramos) e PSG (com Neymar e Mbappé).

CONFIRA O TOP 10

10. Sergio Ramos (Real Madrid): 41,1 milhões

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

9. Paul Pogba (Manchester United): 41,7 milhões

8. Gareth Bale (Tottenham): 43,4 milhões

7. Kylian Mbappé (PSG): 43,6 milhões

6. Zlatan Ibrahimovic (Milan): 44,6 milhões

5. Marcelo (Real Madrid): 45,7 milhões

Marcelo antes de jogo entre Real Madrid e Valladolid, por LaLiga Getty Images

4. James Rodríguez (Everton): 46,3 milhões

3. Neymar (PSG): 142 milhões

2. Lionel Messi (Barcelona): 167 milhões

1. Cristiano Ronaldo (Juventus): 239 milhões