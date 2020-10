Com Nick Foles como titular, Chicago Bears recebe o Indianapolis Colts na semana 4 da NFL; onde assistir e aposta

Chicago Bears e Indianapolis Colts vivem boa fase neste início de temporada da NFL e se enfrentam no domingo (4), às 17h25, pela semana 4. Inicialmente, o duelo estava agendado para 14h, mas com o adiamento de Kansas City x New England Patriots, a partida foi alterada para o segundo horário. Ainda invictos, os Bears vão realizar sua primeira partida como Nick Foles como quarterback titular. Já os Colts confiam em uma forte defesa para somar seu terceiro triunfo na liga.

Nick Foles é a bola da vez no Chicago Bears. Após entrar no meio da partida contra o Atlanta Falcons, substituindo Mitchell Trubisky que estava tendo uma jornada ruim, e conquistar uma surpreendente virada, Foles foi alçado ao posto de quarterback titular pela comissão técnica. Cabe a ele fazer funcionar um ataque com bons nomes com Allen Robinson e Anthony Miller.

Os Colts têm uma das melhores defesas da NFL até o momento. Nas vitórias sobre Minnesota Vikings e New York Jets, o setor pressionou os quarterbacks rivais, forçando turnovers e sacks. Na partida diante do Jets, a defesa foi responsável por 16 dos 34 pontos anotados – sendo duas interceptações retornadas para touchdowns e um safety.

Aposta

O visitante Indianapolis Colts é o favorito no duelo contra o Chicago Bears, pelo menos segundo o Football Index, mecanismo de projeções da ESPN. Os Colts têm 56.2% de chance de vitória, enquanto os Bears, 43.5%.

Ficha do Jogo

Chicago Bears x Indianapolis Colts

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 17h25

Local: Soldier Field, Chicago

Onde ver: Game Pass da NFL