Com novidades, Flamengo encerra preparação para duelo com Athletico-PR

O Flamengo encerrou, neste sábado, a preparação para o jogo contra o Athletico-PR. A última atividade no Ninho do Urubu contou com reforço de jogadores que se recuperaram da COVID-19 e devem estar à disposição para a partida deste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta em treino do Flamengo Reprodução

Porém, o Flamengo terá uma outra baixa causada pela pandemia. O auxiliar Jordi Guerrero, que comandou o Rubro-Negro nos dois últimos jogos, testou positivo para o novo coronavírus e foi afastado para cumprir quarentena.

Sem Jordi Guerrero, há uma indefinição sobre quem estará à beira do gramado para comandar o Flamengo contra o Athletico. O técnico Domènec Torrent, por ter cumprido o protocolo da CBF, que indica dez dias de quarentena para quem testou positivo, pode trabalhar no domingo. Porém, ele ainda será avaliado.

Caso Dome não tenha o aval do departamento médico do Flamengo para comandar o time à beira do gramado, quem surge como solução para desempenhar a função é o auxiliar Jordi Gris, que também chegou ao clube com o técnico espanhol.

Reforços para o Flamengo

O Rubro-Negro poderá relacionar mais dez jogadores recuperados da COVID-19, que cumpriram o protocolo de dez dias de quarentena. Desta maneira, Gabriel Batista, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Renê, Willian Arão, Gomes, Éverton Ribeiro e Pepê podem ser opções.

A utilização imediata, no time titular, destes jogadores ainda é uma incógnita. Contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores, o Flamengo usou como titular apenas um atleta recém-recuperado: o lateral-direito Matheuzinho.

Já Isla, Diego, Bruno Henrique e Michael entraram no segundo tempo. Se repetir a “estratégia”, o Flamengo deve “segurar” o retorno do grupo de dez atletas.

A escalação do Flamengo pode ser a seguinte: Hugo Souza (César); Isla (Matheuzinho), Natan, Noga e Ramon (Filipe Luís); Gerson, Diego e Arrascaeta; Lincoln, Bruno Henrique e Pedro.

O Flamengo é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em 11 jogos. O Rubro-Negro está embalado pela goleada sobre o Independiente Del Valle.

Com o resultado, o Flamengo garantiu classificação para as oitavas de final da Libertadores.