Com o dobro de ibope do SBT, A Fazenda 12 tem semana de recordes · .

A quinta semana de A Fazenda 12 empilhou recordes no Ibope da Grande São Paulo. No último fim de semana, o programa apresentado por Marcos Mion marcou mais de dois dígitos pela primeira vez em um sábado (10), com 10,7 pontos de média e vice-liderança isolada. No confronto, a Record deu mais do que o dobro do SBT, que registrou 5,3 no horário do reality.

Com 35 episódios exibidos, A Fazenda 12 está com média de 11,9 pontos e, além de ficar na segunda colocação sem ser ameaçada pela emissora de Silvio Santos, chega a derrotar programas da Globo.

Os dias com melhor ibope da atração são entre terça e quinta-feira, quando o programa é ao vivo e tem formação de roça, prova do fazendeiro e eliminação. O episódio mais visto foi o que marcou a saída de Lucas Strabko, o Cartolouco, com 15,1 pontos de média no último dia 8.

Veja abaixo as audiências de 10 de outubro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,5 Como Será? 4,5 É de Casa 6,0 SP1 8,4 Globo Esporte 10,3 Horário Eleitoral 8,4 Jornal Hoje 10,0 Toma Lá, Dá Cá 8,4 Simples Assim (estreia) 8,6 Caldeirão do Huck 11,7 Flor do Caribe 18,2 SP2 21,8 Totalmente Demais (reprise do último capítulo) 24,4 Horário Eleitoral 22,1 Jornal Nacional 25,2 A Força do Querer 26,1 Zorra 15,9 Altas Horas 10,1 Supercine: Trash – A Esperança Vem do Lixo 6,4 Corujão 1: Minha Querida Dama 4,4 Corujão 2: Deu a Louca na Branca de Neve 4,2 Média do dia (7h/0h): 5,0 Brasil Caminhoneiro 1,6 Fala Brasil Especial 4,1 Escola do Amor 2,3 Horário Eleitoral 2,7 Balanço Geral Especial 3,9 Cine Aventura: Professor Peso Pesado 4,3 Cidade Alerta (média das duas edições) 6,3 Cidade Alerta 1 6,6 Jornal da Record (média total) 6,1 Horário Eleitoral 6,0 Cidade Alerta 2 5,7 A Fazenda 12 10,7 Show do Tom 5,5 Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo 3,2 Fala que Eu te Escuto 1,7 Igreja Universal do Reino de Deus 0,8

Média do dia (7h/0h): 4,8 Sábado Animado 4,0 The Thundermans (média total) 6,6 Horário Eleitoral 6,1 Programa da Maisa 5,0 Programa Raul Gil 4,1 SBT Brasil 3,6 Horário Eleitoral 4,3 Máquina da Fama 5,3 Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo 4,9 Bake Off Brasil 5,6 The Boys 3,3 Notícias Impressionantes 2,3 WWE Raw 1,5 Sobrenatural 1,6 Jornal da Semana SBT 1,7

Fonte: Emissoras