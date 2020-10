Com objetivos distintos, Figueirense e Chapecoense abrem a 15ª rodada da Série B

A 15ª rodada da Série B começa nesta sexta-feira o primeiro duelo do dia é por conta do clássico Figueirense e Chapecoense, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Orlando Scarpelli.

Como chegam



Com apenas 13 pontos, o Figueira se encontra na parte baixa da classificação e precisa somar pontos para não encerrar a rodada na zona de rebaixamento. Apesar da situação delicada, o time de Elano demonstra reação e conseguiu vencer dois jogos nos últimos cinco confrontos.

A Chapecoense vive situação oposta. Com 25 pontos, o Verdão do Oeste aparece na vice-liderança e vencer o rival lhe dá o direito de colar no Cuiabá e manter vivo o sonho de liderar o torneio.