Com passagens por seleções de base, goleiro brasileiro assina com a Lazio

O jovem goleiro Gabriel Pereira assinou contrato com a Lazio. Com passagem pelo Grêmio, entre 2015 e 2019, e atualmente vinculado ao Mônaco, o jogador de 18 anos foi emprestado por uma temporada, mas na cláusula existe a opção de compra por parte dos italianos ao término do período.

O catarinense comemorou o novo momento da carreira. Na Lazio, Gabriel Pereira vai alternar entre jogar com o time sub-19 e o profissional. O jovem atleta tem nacionalidade italiana.

– Estou muito feliz com essa oportunidade para a minha carreira. É uma alegria a partir de agora vestir a camisa deste grande clube italiano. Tenho certeza que vai ser um tempo de mais amadurecimento e de novos aprendizados. Vou fazer o possível e o impossível para alcançar os objetivos da Lazio enquanto estiver aqui. Quero agradecer a todos pela a acolhida. A história começou! – disse Gabriel Pereira.

O goleiro estava no Mônaco desde outubro do ano passado após chamar a atenção no Campeonato Sul-Americano com a seleção brasileira sub-17. Ele já havia sido chamado também para representar o país na equipe sub-15 e soma ao todo soma 18 convocações.

O jogador chegou a ser relacionado pelo Mônaco na temporada 2020/21 três vezes. A primeira foi logo no jogo de abertura no Campeonato Francês, contra o Metz, fora de casa. Gabriel Pereira ficou entre as opções no banco de reservas.

Após essa partida, ele atuou durante os 90 minutos em um amistoso contra o Nice. O Mônaco venceu por 3 a 2. Foi a primeira oportunidade na equipe principal do clube do Principado. Outro brasileiro em campo foi o lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense e Grêmio.