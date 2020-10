Com produtor de Arrow, série do Lanterna Verde é oficializada pelo HBO Max · .

O HBO Max oficializou a produção de uma série sobre o Lanterna Verde, herói clássico dos quadrinhos da DC Comics. Entre os nomes responsáveis está Marc Guggenheim, produtor executivo de Arrow (2012-2020) e que retorna à função ao lado de Seth Grahame-Smith. A dupla também está encarregada de escrever os roteiros.

A primeira temporada da série terá 10 episódios de uma hora cada. Além de escrever, Smith também servirá como showrunner da produção. Uma data de lançamento ainda não foi definida.

De acordo com o site da revista Variety, a série vai apresentar as aventuras de não apenas um, mas vários Lanternas Verdes como Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott. Outros personagens favoritos dos fãs, como o vilão Sinestro, também devem aparecer.

Ainda segundo a publicação, os produtores não confirmaram se a produção terá alguma relação com as outras séries do Arrowverse, como Flash e Supergirl.

A atração do Lanterna Verde é mais uma na extensa lista de produções baseadas nos heróis da DC que farão parte do catálogo do HBO Max. Entre elas, o serviço de streaming já anunciou derivados de The Batman e Esquadrão Suicida, além de herdar séries do DC Universe, como Titãs e Patrulha do Destino.