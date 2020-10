Com raiva de Lipe, Lucas Selfie vê ‘maldade’ em ações do amigo · .

Em A Fazenda 12, Lucas Selfie não esconde mais a raiva que sente de Lipe Ribeiro. Nesta quarta-feira (14), o youtuber afirmou que viu “maldade” na estratégia utilizada pelo ex-De Férias com o Ex na formação da última roça. Durante conversa com Lidi Lisboa e Tays Reis, o affair de Raissa Barbosa também criticou o colega de confinamento.

“Hoje eu parei para digerir toda a ideia e percebi a maldade por trás do que não tinha visto ontem. Aí foi que fiquei mais puto”, afirmou Selfie. “Sério?”, questionou Tays, e o ex-Pânico respondeu: “Sim. O fato dele ter pegado o poder da imunidade e me dado o negócio da baia. Ele só fez isso para não se indispor com quatro pessoas, foi o que mais doeu”.

“Não jogou limpo comigo, [Lipe] poderia falar: ‘Cara, não sei o que fazer, tô com medo’ e manda [a chama]. Ou que não falasse na hora, que não podia, e me puxasse aqui e falasse. Só que o medo dele de se indispor, [a vontade] de fugir e colocar no meu cu sem pensar duas vezes, quando eu implorei para não pegar o poder, foi o que me chateou. Não faria isso com ele”, destacou Selfie.

“Falei que não queria o poder, que tinha medo de não saber usar. Mas ele poderia ter me dado”, opinou Lidi. “O Biel queria muito [o poder]. Não pediu, mas deu a intenção que queria e Lipe [ignorou]”, complementou Tays.

Durante a conversa, o criador de conteúdo digital relembrou a discussão que teve com Ribeiro na madrugada. “A cereja do bolo foi falar do [Lucas Strabko, o] Cartolouco, foi foda. [Lipe falou:] ‘Agora entendo, o Cartolouco tinha razão’. Tipo, nunca que brigo com um amigo meu e jogo na cara alguma coisa que alguém falou e não concordei”, concluiu.

