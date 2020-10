Com Reinaldo Gottino, Balanço Geral cresce e volta a incomodar a Globo · .

O Balanço Geral está em alta na Grande São Paulo. Apresentado por Reinaldo Gottino, que voltou ao comando da atração em junho, o programa fechou setembro com 8,0 pontos de média –seu melhor desempenho desde fevereiro. Além disso, o vespertino voltou a incomodar a Globo.

De acordo com dados obtidos com exclusividade pelo ., o Balanço Geral fechou o mês passado com 293 minutos na liderança, 47% a mais do que em agosto.

Em fevereiro, quando havia registrado 8,4 pontos de média mensal, o programa ainda concorria contra o Se Joga e abria vantagem para a rival no momento de A Hora da Venenosa.

No mês seguinte, veio a quarentena e uma mudança na programação da Globo. A emissora suspendeu a atração com Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla e esticou os seus telejornais, o que melhorou o Ibope da faixa e afastou a ameaça do quadro de fofocas.

Reinaldo Gottino voltou à Record em junho, após uma rápida passagem pela CNN Brasil. O jornalista foi recontratado com a missão de aumentar o ibope do Balanço Geral e bater de frente com o Jornal Hoje. Na comparação de agosto com setembro, a atração da emissora de Edir Macedo cresceu de 7,5 para 8,0 pontos na média mensal.

Já A Hora da Venenosa, com Fabíola Reipert e Renato Lombardi, encerrou o mês passado com 9,2 pontos de média, também o melhor desempenho desde fevereiro, quando havia marcado 9,4 pontos (a maior do ano até agora).

O Balanço Geral e o seu quadro de fofocas estão em tendência de crescimento em outubro. Com uma nova mudança da Globo, que colocou SP1, Globo Esporte e Jornal Hoje para começarem e terminarem mais cedo por conta do horário eleitoral, a Venenosa retomou de vez a liderança.

Entre segunda (5) e quinta-feira (9) da semana passada, foram três dias em que as notícias das celebridades na Record ficaram em primeiro lugar na Grande São Paulo.