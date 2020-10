Com Scarpa na esquerda, Palmeiras treina e viaja para encarar Botafogo

O Palmeiras finalizou, na tarde desta terça-feira (6), a sua preparação para encarar o Botafogo. A partida será válida pela décima quarta rodada do Brasileirão 2020, no Estádio Nílton Santos. A grande novidade do time de Vanderlei Luxemburgo deve ser a utilização de Gustavo Scarpa na lateral esquerda do Verdão.

O camisa 14 não é titular do Palmeiras desde março, quando entrou em campo contra a Ferroviária, na primeira fase do Paulistão. Agora, substituirá Matías Viña no lado esquerdo da zaga alviverde.

Lucas Esteves, em processo final de transição física, será preservado e pode estar à disposição do Alviverde Imponente no sábado (10), quando o clube recebe o São Paulo, no Allianz Parque.

Luiz Adriano também será poupado para jogar o Choque-Rei, enquanto Gabriel Veron treinou sem restrições e deve estar na lista de relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro, neste início de noite.

Luiz Adriano participou somente do começo da atividade desta tarde (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Com Jaílson no gol e Luan ao lado de Felipe Melo na zaga, o Verdão está pronto para tentar a sua terceira vitória seguida, fato que não ocorre há mais de dois meses.

Mais duas Crias da Academia treinaram com o profissional nesta tarde no CT palmeirense. O atacante Marcelinho, 17 anos e o meio campo Vitinho, 18 anos, podem aparecer no banco de reservas do Verdão amanhã.

O provável Palmeiras para encarar o Botafogo é: Jaílson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Willian e Wesley.

Botafogo x Palmeiras começa às 21h30 (horário de Brasília), desta quarta-feira (7), e terá transmissão da Rede Globo para todo o Brasil. O Premiere FC também transmite a partida.