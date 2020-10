Com show de Müller e Lewandowski, Bayern goleia o Arminia pelo Alemão

No confronto entre o atual octacampeão da Bundesliga e o vencedor da segunda divisão, deu a lógica. Neste sábado, o Bayern visitou o Arminia Bielefeld e goleou por 4 a 1. Müller (2) e Lewandowski (2) marcaram para os bávaros, enquanto Doan descontou para os mandantes na partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Alemão.

COMO FICA?

Com o resultado positivo, o Bayern chega aos nove pontos e assume a vice-liderança da tabela. O clube mantém a distância de apenas um ponto para o líder RB Leipzig. Já o Arminia caiu para a 12ª posição, com quatro pontos conquistados.

SEM DÓ NEM PIEDADE

Sem enfrentar muita resistência, o Bayern precisou apenas de um tempo para definir a partida. Aos 7 minutos, Müller abriu o placar após sair na cara do gol, “tabelar” com o zagueiro adversário e completar para as redes. Em seguida, foi a vez de Lewandowski aparecer e marcar duas vezes. No primeiro gol, aos 24, o polonês recebeu de Goretzka e bateu firme da entrada da área. Nos acréscimos, Müller achou Lewa na área, que contou com desvio do zagueiro para bater o goleiro.

PÉ NO FREIO E VITÓRIA GARANTIDA

No início da etapa final, o polonês devolveu o favor e cruzou para Müller marcar o quarto do Bayern, que tem o melhor ataque do torneio com 17 gols em quatro partidas. Uma média superior a quatro gols por jogo. Com a vitória assegurada, os bávaros diminuíram o ritmo e viram o Arminia descontar com o japonês Doan. No fim da partida, o meia Tolisso, do Bayern, ainda foi expulso.

PRÓXIMOS JOGOS

Agora o Bayern volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), o clube estreia no torneio diante do Atlético de Madrid, na Allianz Arena. O Arminia, por sua vez, volta a campo no próximo domingo, às 11h30, para enfrentar o Wolfsburg, fora de casa.