Com suspeita de Covid-19, apresentadora da Record ‘some’ e preocupa fãs · .

Ver essa foto no Instagram

“Cura-te, minha filha, com a luz do sol e os raios da lua. Com o som do rio e da cachoeira. Com o ir e vir do mar e com o flutuar dos pássaros. Cura-te, minha filha, com folhas de hortelã, com óleo de nim e eucalipto. Adoça-te com lavanda, alecrim e camomila. Abraça-te com o grão de cacau e um toque de canela. Coloca amor no chá em vez de açúcar e toma olhando as estrelas. Cura-te, minha filha, com os beijos que te dá o vento e os abraços da chuva. Torna-te forte com os pés descalços na terra e com tudo o que nasce nela. Torna-te mais inteligente todos os dias, ouvindo a tua intuição, olhando o mundo com o olho da fronte. Salta, dança, canta para viver mais feliz. Cura-te, minha filha, com a beleza do amor e lembra-te sempre: Tu és o teu remédio…” ✨🙏🏽🍃 #EnzaPatrian #textolindo #conselhodeumasábia #tbt #minhaterra