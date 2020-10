Com todo elenco na Granja, Tite indica escalação titular da Seleção para estreia

Nesta terça-feira, o Seleção Brasileira realizou o seu segundo treino de olho na nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Com todos os jogadores já na Granja Comary, o técnico Tite pôde realizar um trabalho mais completo em campo e esboçar um time titular para a estreia.

A única ausência na atividade foi, novamente, Richarlison, o primeiro jogador a se apresentar no complexo da CBF. O jogador sofreu um entorse no tornozelo esquerdo em seu último jogo pelo Everton e realiza um trabalho de recuperação para voltar à campo. Na avaliação do médico Rodrigo Lasmar, ele estará à disposição para os primeiros jogos do Brasil na competição.

A exemplo da última segunda-feira, o treinamento iniciou com um aquecimento e um bobinho. Depois disso, os jogadores de linha foram divididos em duas equipes para realizar uma trabalho em campo reduzido. Já os goleiros fizeram treinos específicos em outro campo.

Nesta atividade, o time sem colete contou com a defesa considerada titular, com Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, além de Casemiro e Bruno Guimarães como volantes. Já o grupo com colete tinha aquele que pode ser o setor ofensivo principal, contando com Everton Cebolinha, Philippe Coutinho, Neymar e Firmino.

Na sequência, Alex Telles, Fabinho, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Casemiro, Douglas Luiz e Matheus Cunha, que se juntaram ao grupo nesta terça-feira, encerram seus trabalhos. Entre os que ficaram, o grupo foi dividido para trabalhos setorizados. Em um campo estiveram os jogadores de defesa, orientados por Cesar Sampaio e Cléber Xavier, enquanto os atletas de meio e ataque foram ao encontro dos goleiros para trabalhar jogadas ofensivas.

Mais uma vez, a comissão técnica de Tite contou com as presenças do lateral-esquerdo Riquelme e do atacante Figueiredo, jovens do Vasco da Gama, que completaram o treino com bola em Teresópolis.

Com a delegação completa, a Seleção Brasileira realiza a última atividade na Granja Comary nesta quarta-feira, às 15h30, e viaja para São Paulo no período da noite. Na quinta, Tite e seus comandados farão um treinamento na Neo Química Arena, palco da estreia nas Eliminatórias. Na sexta, o Brasil encara a Bolívia, às 21h30.