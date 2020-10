Com tradução para pajubá, A Força do Querer ganha reprise ‘incorreta’ na web · .

A Força do Querer voltou ao horário nobre da Globo sob ameaças de boicote e em meio a uma onda de conservadorismo entre o público brasileiro. Mesmo com o dedo na ferida, a novela de Gloria Perez está longe de causar tanta cizânia entre os mais reacionários quanto a sua versão A Força da Peruca –paródia em 30 capítulos criada pela drag queen, DJ e produtora musical Las Bibas From Vizcaya.

A artista subverteu as cenas originais com dublagem e muito deboche para criar uma crítica divertida a algumas figuras que permeiam a noite LGBTQ+. A sereia Ritinha, interpretada por Isis Valverde, se transformou na trambiqueira Odebrecht, desesperada tanto por um VIP para o “after” quanto para tirar o seu nome da lista dos serviços de proteção ao crédito.

“A trama começou forte, e eu até a acompanhava na época. Quando sigo e gosto, vem a vontade de parodiar”, conta Vizcaya, que já tinha obtido sucesso com versões de Vale Tudo (1989) e do remake de Gabriela (2012). A última, uma adaptação da obra de Jorge “Mágoa”, popularizou nas redes sociais a expressão “dove barro” –produto culpado pelo bronzeado de Juliana Paes.

Além das tiradas bem-humoradas, o léxico peculiar traz na sua base um pouco do pajubá, um dialeto popular que mistura português com outras línguas da África Ocidental, muito usado especialmente entre transexuais e travestis como uma maneira de enfrentar a repressão policial.

“As gírias já são conhecidas dos meus seguidores faz tempo e, de tanto usá-las, eles também adotaram. E o público novo, que não viu na época ou não viu nenhuma, se espanta [no início], mas logo entra no meu jogo linguístico”, diverte-se a cantora.

ACERVO PESSOAL

A drag, DJ e cantora Las Bibas From Vizcaya

Iogurte de jiló

Apesar das referências desbocadas ao sexo e às drogas, Las Bibas fala que não sofreu oposição da Globo para concluir o seu trabalho. “Meu antigo Instagram foi deletado por conta do folhetim, mas nada diretamente com a emissora. A questão são esses robozinhos que detectam material de terceiros. Depois disso, eu fiquei chateada e nunca mais dublei novelas”, revela.

O canal carioca, ao contrário, até convidou a produtora para participar do programa Lazinho com Você (2018) com algumas de suas dublagens. A apresentadora Maju Coutinho, inclusive, também virou alvo de suas paródias e virou Donna Maju Summers –mistura da jornalista com a cantora disco Donna Summer (1948-2012).

O elenco da casa, aliás, também não leva a brincadeira ao pé da letra. “Eles amam essas dublagens, mas claro que eles não podem ou devem compartilhar por uma questão de ética, até porque eu peso no palavreado. A Juliana Paes, porém, já retuitou algumas vezes”, conta a drag.

Com a reprise por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), Vizacaya resolveu também relançar A Força da Peruca. “Eu, como sou debochada, estou colocando outra vez os capítulos que fiz no meu novo Instagram e na fanpage no Facebook. Estou fazendo o meu próprio Vale a Pena Ver de Novo”, dispara.

O público poderá mais uma vez acompanhar o vício de Odebrecht em iogurte de jiló e água de chuca, além de acompanhar o drama de Tifanny (Lilia Cabral) e seu vício em jogo do bicho. Sobra até para a veterana Betty Faria, que vira dona Tieta, em referência à novela homônima de 1989.

A DJ, contudo, não teme qualquer tipo de represália. “Vivemos um eterno mimimi, parece que rola uma fábrica de haters para tudo que foge do politicamente correto. Saudades do fotolog e dos anos 1980 também”, arremata ela aos risos.

Confira o primeiro capítulo de A Força da Peruca: