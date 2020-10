Com treino na praia, Atlético-MG inicia sua preparação para duelo contra o Goiás

Após perder para o Fortaleza, fora de casa, na última quarta-feira, o elenco do Atlético-MG já iniciou a sua preparação para o próximo compromisso do clube, que será contra o Goiás, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Nesta quinta-feira, os atletas que iniciaram a partida contra o Leão fizeram um trabalho regenerativo na academia enquanto os demais participaram de atividades físicas na Praia do Mucuripe, na cidade de Fortaleza, no Ceará.

Depois do treino, o elenco embarcou de volta para Belo Horizonte, onde continuará a sua preparação.

O Galo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo. Já o Goiás está na lanterna, com apenas nove pontos ganhos.