Com Trevor Lawrence em campo, Clemson x Miami é o grande jogo do College Football neste sábado

Neste sábado (10), Clemson Tigers (3-0), ranqueada como número 1 no ranking do College Football, jogará contra Miami Hurricanes (3-0), número 7, no Memorial Stadium, em Clemson, South Carolina. Essa será a única partida da rodada envolvendo times do top 10. O jogo terá transmissão para o Brasil pela ESPN2 às 20h:37.

Clemson não perde em casa desde o dia 12 de novembro de 2016. Os Tigers venceram os últimos cinco títulos da ACC, alcançando os playoffs em cinco temporadas seguidas e venceu dois dos últimos quatro títulos nacionais em disputa, com o último título em 2018. Além de estarem em primeiro no ranking da NCAA esse ano, os Tigers têm no elenco dois concorrentes ao Troféu Heisman – dado ao melhor jogador universitário na temporada -, o quarterback Trevor Lawrence e o running back Travis Etienne.

Miami tem um passado glorioso com cinco títulos nacionais, mas não sente o gosto de levantar um campeonato desde 2003. Na última aparição da universidade em um jogo decisivo, eles perderam o a final da Conferência ACC exatamente para Clemson, seu rival de domingo, pelo placar de 38 a 3, em 2017.

A tendência é de um duelo muito equilibrado. Os Tigers marcam uma média de 42.3 pontos por jogo e permitem aos seus adversários apenas 12 pontos. Os Hurricanes não ficam muito atrás, a equipe de Miami também anota 42.3 pontos de média, e sofre poucos pontos, 19 por partida. No jogo aéreo, os Tigers têm uma média de 316 jardas enquanto os Hurricanes, 266.7. Por terra, Miami leva vantagem 232.3 contra 161.3.

No duelo entre os quarterbacks, Trevor Lawrence, dos Tigers, cotado para ser a primeira escolha do próximo draft, tem 848 jardas aéreas para sete touchdowns e nenhuma interceptação. Do outro lado, temos D’Eriq King, outro candidato ao Heisman, com 736 jardas, além de 157 jardas terrestres, para seis touchdowns e também nenhuma interceptação.

Entre os running backs, Travis Etienne lidera os Tigers no jogo terrestre com 243 jardas para dois touchdowns; Cam’Ron Harris, pelo lado dos Hurricanes, coleciona cinco touchdowns e 311 jardas

Os recebedores não ficam de fora dessa comparação. Dois jogadores para ficarmos de olho são o wide receiver Amari Rodgers, de Clemson, que já tem 206 jardas e três touchdowns, e o tight end Brevin Jordan, de Miami, com 212 jardas e também três touchdowns.

Para finalizar, destaque para dois jogadores da unidade defensiva, Baylon Specter outside linebacker dos Tigers, tem um total de 20 tackles e um sack. Por Miami, o safety Bubba Bolden tem sido uma máquina: um sack, dois fumbles forçados e uma interceptação, essa no clássico contra Florida State, na vitória dos Hurricanes por 52 a 10.