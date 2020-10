Com trombose, Raniel é transferido de Goiânia para hospital de São Paulo

O atacante do Santos, Raniel, foi liberado pelos médicos do Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, e será transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, neste deste domingo, para dar continuidade ao tratamento.

No última sexta-feira o jogador apresentou uma trombose venosa profunda na perna direita e foi internado em Goiânia. Com a novidade, Raniel é desfalque certo para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 18h15, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Raniel foi o segundo jogador do Santos diagnosticado com coronavírus e, de acordo com o coordenador do departamento médico do Santos, Ricardo Galotti, existe a possibilidade de que a doença seja relacionada como sequelas do vírus.

– Está estável, melhorou consideravelmente clinicamente e esperamos que melhore gradativamente. É difícil falarmos da relação com a covid-19, mas a covid tem mostrado fenômeno tromboembólico. Teve covid há um mês, estava completamente normal. Complicações podem ser embolia pulmonar e síndrome compartimental, que são casos graves – disse Galotti.

Sem Raniel, o técnico Cuca ainda pode contar com Kaio Jorge, titular da posição, e Marcos Leonardo, que teve poucas oportunidade até aqui.