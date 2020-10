Com um a menos, Bahia empata jogo quente com Goiás aos 49 minutos do segundo tempo

O Bahia conquistou um empate heróico nesta sexta-feira! Com um a menos, a equipe foi buscar o 1 a 1 com o Goiás, fora de casa, aos 49 do 2º tempo.

Vinicius Lopes abriu o placar no começo da segunda etapa, Élber foi expulso e o Bahia, mesmo com um a menos por 20 minutos, foi buscar o empate na partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi pouquíssimo movimentado, não só em questão de chances criadas, mas também de tentativas das equipes, que pouco fizeram durante 45 minutos e a partida foi praticamente se arrastando até o intervalo.

Na segunda etapa, porém, a intensidade melhorou e mais chances foram criadas, inclusive a do gol dos donos da casa, que veio logo aos três minutos.

Keko fez lindo passe para Shaylon, o meia invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro, na medida, para Vinicius Lopes só empurrar para o gol e inaugurar o marcador na Serrinha. Foi o quinto gol de Vinicius no Brasileirão, ultrapassando Rafael Moura, que tem 4.

Na sequência do gol, o Bahia teve grandes chances de empatar, todas nos pés do volante Elias, mas desperdiçou. Na primeira, o meio-campista recebeu lindo lançamento dentro da área, dominou de direita e tentou bater de canhota sem deixar a bola cair, mas isolou.

Minutos depois, voltou a receber dentro da área, ajeitou e finalizou mal, perdendo nova boa chance. Na sequência, um cruzamento perfeito da esquerda encontrou o volante livre na pequena área, mas Elias cabeceou mal e perdeu.

O restante da partida ficou marcado pelas expulsões no Bahia. Primeiro a de Rossi, que foi substituído por Fessin e, após deixar o gramado, reclamou com a arbitragem, tomou o segundo amarelo e foi expulso.

Shaylon e Elias discutem durante Goiás x Bahia Heber Gomes/ Agif/Gazeta Press

O segundo expulso foi Élber, que foi reclamar de falta não marcada, ofendeu o árbitro e foi expulso de maneira direta. Com isso, os baianos ficaram com um a menos.

A postura, porém, era de quem tinha um a mais e o Bahia foi valente até o final e chegou ao empate, mas não sem uma polêmica antes. O árbitro foi ao VAR ver um possível pênalti para os visitantes, gerou muita reclamação de Enderson Moreira e o técnico do Goiás foi expulso. A arbitragem nada marcou.

Quando tudo parecia perdido, o Bahia achou o empate. Fessin recebeu a bola na entrada da área e, aos 49 minutos, soltou a bomba para fazer 1 a 1 em um jogo que teve 10 minutos de acréscimo na segunda etapa.

Goiás 1 x 0 Bahia

GOLS: Vinícius (49′) (BAH); Fessin (90’+5′) (BAH)

GOIÁS: Tadeu, Edilson, David, Fabio Sanches e Caju; Ratinho, Ariel Cabral, Daniel Villalva, Shaylon e Vinicius Lopes; Rafael Moura; Técnico: Enderson Moreira

BAHIA: Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Rossi, Daniel e Clayson; Gilberto; Técnico: Mano Menezes

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Segunda-feira, 19/10, 20h*, Botafogo x Goiás

Segunda-feira, 19/10, 20h*, Bahia x Atlético-MG

*horário de Brasília