Com Viña e Gómez de volta, Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Fortaleza

Depois de conhecer a sua terceira derrota seguida na temporada, o Palmeiras iniciou nesta quinta-feira a sua preparação para a partida contra o Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

O treino desta tarde foi comandando pelo auxiliar Andrey Lopes, já que Vanderlei Luxemburgo foi demitido logo após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba. Dentro de campo, o Verdão contou com os retornos de Matías Viña e Gustavo Gómez, que estavam servindo as suas respectivas seleções.

Os atletas que atuaram a maior parte do tempo na quarta-feira permaneceram na parte interna da Academia de Futebol, realizando trabalhos regenerativos. Já o restante do grupo participou de um trabalho técnico de quatro contra quatro em campo reduzido, incluindo Patrick de Paula e Zé Rafael, que foram titulares no último jogo.

O lateral-esquerdo Lucas Esteves, que sofreu uma lesão na parte interna da coxa esquerda, e o lateral-direito Marcos Rocha, que está com um edema na coxa direita, iniciaram tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.