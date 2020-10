Comediante por acidente, João Baldasserini clama por vilão em horário nobre · .

João Baldasserini levou um susto ao ver Mariana Ximenes rir de sua cara em meio às preparações para Haja Coração em 2016. Intérprete de Beto, o ator descobriu a veia cômica durante as gravações da novela das sete, e a experiência deu tão certo que ele emendou uma série de papéis espirituosos na TV. “Virei comediante, só paro com um vilão de novela das nove”, brinca.

O galã, inclusive, já havia praticado algumas maldades em horário nobre como o parceiro de Atena (Giovanna Antonelli) nos primeiros capítulos de A Regra do Jogo (2015). Ele vinha de um papel dramático na minissérie Felizes para Sempre? (2015) quando passou no teste para viver o antagonista do folhetim de Daniel Ortiz.

“Até então eu fazia testes apenas para trabalhos menores, mas com a série, o Daniel e o Fred Mayrink [diretor da produção] resolveram me dar uma chance. Eu fiquei assustado no início, mas não tinha a menor noção de como era o ritmo de gravação [como protagonista]. A Mariana me ajudou muito”, revela o artista ao ..

Com um toque bem-humorado, o almofadinha caiu nas graças do público e, por muito pouco, não se casou com Tancinha (Mariana Ximenes) no final –as cenas inéditas são um trunfo na manga da produção que assumiu o lugar de Totalmente Demais na última segunda (12).

Graças ao bom resultado, ele emplacou trabalhos de destaque como o Agnaldo de Pega Pega (2017), os gêmeos Emílio e Lúcio de O Tempo Não Para (2018) e o caipira Zezinho de Salve-se Quem Puder. “Eu e o Marcos Pasquim estamos competindo para ver quem faz mais novela das sete (risos)”, dispara o paulistano de 36 anos.

João com Paolla Oliveira em Felizes para Sempre?

Adeus ao drama

Em Sassaricando (1987), Marcos Frota também tinha usado e abusado do humor para viver o seu Beto, que ganhou ares de vilania mais fortes na sinopse de Ortiz. “Eu já comecei como um cara arrogante, machista, prepotente, mas que acabou se permitindo transformar pelo amor de Tancinha. Talvez isso tenha cativado as pessoas”, aposta Baldasserini.

O ator afirma que, mesmo que fosse um playboy metido à besta, o publicitário não deixou para trás o jeito bobalhão que fez sucesso na produção original de Silvio de Abreu. “Quando eu encontrei esse tom no remake, foi uma descoberta para mim. Podia fazer graça também. Eu me divertia lendo sozinho o texto em casa”, rememora.

Então com pouca experiência em comédia, ele colou no amigo Gabriel Godoy. Os dois cursaram a Escola de Artes Dramáticas da USP (Universidade de São Paulo) juntos e se reencontraram na Globo. “Fui absorvendo e guardando muita coisa que via ele fazendo para quando precisasse usar”, entrega o pai de Heleno, de 11 meses, fruto do casamento com Erica Lopes.