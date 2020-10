Comitê de Gestão se reúne para definir a contratação de Robinho

O Comitê de Gestão do Santos está reunido neste momento para definir se aprova ou não a contratação do atacante Robinho, que está livre no mercado.

Caso o negócio seja aprovado, a Comissão Fiscal ainda precisa dar o seu aval, em função de ser um período eleitoral no Peixe.

Além disso, a regularização do atleta junto à CBF deve ocorrer até segunda-feira, já que o clube deve sofrer uma nova punição da Fifa pelas dívidas com Huachipato e Atlético Nacional.

O acordo com Robinho é de um salário mínimo no proporcional de outubro, novembro e dezembro.

Robinho durante treino do Santos, no CT Rei Pelé, em 2015 Ivan Storti/Santos FC

Já em janeiro e fevereiro, quem arcará com os custos é Marcelo Teixeira, presidente do Conselho.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O contrato seria até o fim do Campeonato Brasileiro, que se encerra em fevereiro de 2021.