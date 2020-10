Como acompanhar as Eleições 2020 no Twitter

O Twitter anunciou algumas dicas para acompanhar o período eleitoral brasileiro de 2020. Em uma postagem no seu blog, a empresa compôs um guia que apresenta as principais medidas tomadas para promover informações corretas sobre as eleições e prevenir a difusão das notícias falsas — conhecidas fake news. Neste ano, todos os dados estarão disponíveis na rede social por meio da hashtag #Eleições2020.

(Fonte: TSE via R7 / Divulgação)Fonte: TSE

Entre as principais medidas apresentadas, estão: uma página especial principal, acessada pela hashtag #Eleições2020, contendo as notícias mais relevantes sobre o assunto nas últimas horas; uma página voltada para curadoria de informações sobre o período eleitoral, com instruções para a saúde e outras informando como proceder em determinadas situações; outra novidade foram as parcerias com os veículos mais proeminentes da mídia, comprometendo-se com a qualidade e precisão da informação.

A rede social também anunciou listas estaduais para determinadas localizações, sendo elas: Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, que têm por objetivo reunir as informações de relevância local, entre outras notícias sobre as eleições. Da mesma maneira, foi criada uma lista nacional, voltada para todo o país, entre outras 11, com temas e assuntos relevantes para a população, tais como meio ambiente, saúde e educação.

Incentivo à participação

Além da principal hashtag sobre as Eleições, o Twitter também apresenta uma outra, #SeuVotoTemPoder, ambas acompanhadas de um emoji, buscando uma linguagem acessível e convidativa. Com isso, a rede social espera promover o diálogo saudável entre seus usuários, assistidos de informações corretas e relevantes sobre as eleições.

Reforçando seu comprometimento com a veracidade de fatos, o Twitter também proibiu de maneira global a propaganda eleitoral paga e também proibiu a difusão de informações falsas, sobretudo as que visam suprimir o voto dos usuários de quaisquer maneiras. Essas medidas têm apoio de autoridades governamentais e de ferramentas de checagem de fatos, além dos conteúdos educacionais implementados pela rede social para evitar enganos e golpes.