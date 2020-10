Como Cavani ajudou a criar crise em torcidas organizadas do PSG e causou renúncia de maior líder delas

Principal líder das torcidas organizadas do PSG, Romain Mabille anunciou por meio das redes sociais que renunciou ao cargo.

Ele comandava a “Collectif Ultras Paris”, que tem mais de três mil associados, desde a sua criação, em 2016.

