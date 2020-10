Como churrasco no sítio de Bielsa e papo de 11h sobre futebol mudaram a vida de Guardiola

Outubro de 2006, em Rosário, no sítio de Marcelo Bielsa. O treinador argentino conversa efusivamente com David Trueba, cineasta espanhol, até que faz uma pausa e olha para a pessoa sentada ao lado. Troca algumas palavras e, um tempo depois, pergunta:

“Por que você, que sabe tudo sobre o lado sujo do futebol e a desonestidade das pessoas no jogo, quer voltar a esse ambiente? Você gosta muito desse sangue?”.

“Eu preciso desse sangue”, responde Pep Guardiola, então um recém-aposentado jogador.

O diálogo é verdadeiro e está descrito na biografia de Bielsa (“The quality of madness: a life of Marcelo Bielsa”). Neste sábado (3), praticamente 14 anos depois, os dois se enfrentam pela quarta rodada da Premier League, na partida entre Leeds United e Manchester City, às 13h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN Brasil e do ESPN App.

É mais um capítulo da amizade entre dois gênios e da influência que o argentino tem no sucesso do espanhol.

Marcelo Bielsa, agachado, e Pep Guardiola, ao fundo, durante Barcelona x Athletic Bilbao em 2011 Lluis Gene / Getty Images

O primeiro contato

Guardiola passou os últimos anos da carreira de atleta pensando na possibilidade de ser técnico. Até que ouviu, em Roma, um conselho que mudaria sua vida. “Se você pretende ser treinador, deveria conhecer esse cara”, disse Gabriel Batistuta, atacante argentino e seu companheiro na capital italiana.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Pep seguiu o conselho, mas só três anos depois. Em 2006, por intermédio de David Trueba, viajou 8 mil quilômetros para se encontrar com Bielsa em seu sítio, na cidade de Rosário. O treinador, sem emprego desde a saída da seleção, dois anos antes, os recebeu com um belo churrasco argentino.

O papo começou com cinema, mas logo foi para o futebol. Bielsa e Guardiola trocaram figurinhas sobre tática e times, contaram histórias de suas carreiras e dividiram experiências por 11 horas seguidas. O espanhol, claro, muito mais ouviu do que falou. E saiu de lá convencido: iria atrás daquele “sangue”.

Pep Guardiola orienta o Manchester City contra o Burnley, pela Copa da Liga Molly Darlington / Getty Images

A carreira dos dois

Bielsa foi, portanto, um dos influenciadores da carreira de Guardiola. O ex-volante já havia sido quase um aluno de Juan Manuel Lillo, seu técnico nos tempos de Dorados, no México, e hoje seu auxiliar no City. Durante a passagem pelo futebol latino-americano, Guardiola se esbaldou na biblioteca de Lillo e tirou de lá algumas de suas ideias.

A carreira de Pep é conhecida por todos. Assumiu o Barcelona após uma temporada no time B, criou para muitos o maior time da história ao reunir Xavi, Iniesta e Messi ao lado de outros grandes nomes, viveu um ano sabático antes de fazer sucesso no Bayern de Munique e desde 2016 está em Manchester.

Já o cara que o inspirou não teve uma carreira tão estrelada assim. Depois daquele churrasco, Bielsa voltou a trabalhar em 2007, ao assumir a seleção chilena. Passou quatro anos até receber o convite do Athletic Bilbao, onde ficou mais duas temporadas. De 2014 para cá, trabalhou no Olympique de Marselha, Lazio, Lille e Leeds United, tradicional clube que recolocou na Premier League.

Elogios ao mestre

O título da Championship de 2019-20 quebrou um jejum de 12 anos sem conquistas de Bielsa, duas vezes campeão argentino pelo Newell’s Old Boys, outra pelo Vélez Sarsfield e também da Copa da Catalunha pelo Espanyol. A limitada prateleira de títulos não faz jus à importância de Bielsa para o futebol.

Duvida? Então leia o que Guardiola fala de seu mentor.

Marcelo Bielsa acena durante jogo do Leeds United na Premier League Carl Recine / Getty Images

“Ganhar títulos ajuda a garantir um emprego na próxima temporada, mas o que fica marcado são as experiências e memórias, os jogadores que você tem, os treinadores que você teve. Marcelo está no topo da lista, absolutamente no topo”, disse Pep, entusiasta do seu trabalho no Leeds.

“Ele fez um trabalho excepcional. É único no mundo do futebol por causa da maneira especial que ele joga. Aprendi muito com seu estilo, sua maneira de trabalhar. É uma pessoa incrível, tão especial”.

Na entrevista coletiva prévia ao jogo, o espanhol voltou a falar do impacto de Bielsa em sua carreira – e no futebol.

“Provavelmente seja a quem mais admiro de meus companheiros. É o tipo mais autêntico que conheço. É impossível imitá-lo. Foi de longe a pessoa que mais me influenciou. Me ajudou e me deu muitos conselhos”, começou.

“Tive sorte de passar um tempo junto a ele. Mas estou longe de seus conhecimentos. Ganhei mais, mas não significa nada. Daí é minha teoria de que nem tudo vá em função dos títulos. Marcelo é um presente para a Premier, porque faz suas equipes desfrutarem, sempre querem atacar e propor algo”, analisou.

Este será o quarto duelo entre mestre e aprendiz. Nos outros três, todos em Barcelona x Athletic Bilbao, vantagem de Guardiola, com uma vitória e um empate, na temporada 2011-12 do Campeonato Espanhol, e um título de Copa do Rei, no mesmo ano, com triunfo por 3 a 0.

O duelo deste sábado é mais uma chance de ver em campo dois revolucionários do futebol e que se conhecem muito bem. Um espetáculo do futebol, que só foi possível por causa daquela conversa de 11 horas no interior da Argentina.