Como clonar o Whatsapp e usar dois perfis ao mesmo tempo

Para pessoas que necessitem ou queiram ter em seus smartphones, é possível “clonar” o WhatsApp e utilizar duas contas separadas. Isso pode ser útil para usar um perfil pessoal e outro do trabalho, por exemplo.

Alguns aparelhos da Samsung, por exemplo, trazem o chamado Dual Messenger, mas o recurso não está disponível em todos os modelos. Alguns dispositivos Android já trazem o recurso de forma nativa, enquanto outros aparelhos necessitam de apps de terceiros para habilitar a funcionalidade.

Clonando o Whatsapp com recursos nativos

Se você tem um celular com sistema Android, é possível que ele traga recursos nativos introduzidos pelo fabricante que permitem abrir duas instâncias de um mesmo aplicativo de mensagens de forma paralela, seja do Messenger, do Telegram, ou do WhatsApp.

Por não se tratar de um procedimento assegurado pelos desenvolvedores, ou seja, não é uma função padrão do Android, somente alguns fabricantes introduziram o recurso de duplicar apps.

Como foi dito, o Dual Messenger está presente em alguns aparelhos da Samsung, enquanto alguns modelos da Xiaomi trazem o mesmo recurso, com o nome de Dual Apps. Veja como fazer essa interessante “clonagem”.

Como usar o Dual Messenger em aparelhos Samsung

Fonte: YouTube/ReproduçãoFonte: YouTube

Abra “Configurações”. Toque em “Recursos avançados”. Nessa opção, toque em “Dual Messenger”e ative a chave do WhatsApp ao lado do ícone. Assim que surgir uma mensagem pedindo permissão para instalar o segundo WhatsApp, toque em “Instalar” e, em seguida, “Confirmar”. Abra o app clonado do WhatsApp, que terá uma marcação laranja. Entre com a outra conta (número do celular que você quiser acrescentar), e que possa ser confirmado por SMS.

Como usar o Dual Apps em aparelhos Xiaomi

Fonte: YouTube/ReproduçãoFonte: YouTube

Abra “Configurações”. Toque em “Dual Apps” e ative a chave do WhatsApp ao lado do ícone. O app clonado do WhatsApp será instalado e, ao abri-lo, ele será indicado por uma marcação amarela. Entre com a outra conta de usuário que você quer utilizar.

Demais fabricantes

Nos demais fabricantes, você deverá abrir em “Configurações” e buscar o recurso que permite duplicar apps, cujos nomes mostramos abaixo.

Clonando o Whatsapp com recursos de terceiros

Caso o seu celular não possua recursos instalados capazes de permitir a duplicação do WhatsApp, mesmo assim será possível abrir o aplicativo com duas contas diferentes, usando apps de terceiros, disponíveis na Play Store.

Esses aplicativos gratuitos, como o 2Accounts e o Parallel Space, fazem exatamente a mesma coisa que os recursos instalados pelos fabricantes que citamos: abrem uma nova instância de aplicativo e permitem que seja usado com dois perfis diferentes. Para baixar os aplicativos, basta clicar nos links acima.

Usando o Parallel Space

Fonte: Parallel Space/ReproduçãoFonte: Parallel Space

Baixe e instale o aplicativo em seus celular. Abra, toque em “Começar” e aguarde que seja detectado os aplicativos instalados. Selecione o ícone do WhatsApp e toque em “Adicionar ao Parallel Space”. Assim que o Parallel Space clonar o WhatsApp, toque no ícone do app. Entre com uma outra conta de usuário.

Completada essa etapa, sempre que você quiser utilizar a segunda conta do WhatsApp, ou outro aplicativo de mensagem duplicado, entre antes no Parallel Space, pois ele não cria atalhos para a área de trabalho do seu smartphone.