Como CONCLUIR a redação? – Notícias Concursos

1) A importância de uma boa conclusão

A nota da redação pode ser decisiva sobre a sua aprovação em um concurso, seja ele qual for.

O artigo de hoje irá abordar uma parte específica do texto argumentativo-dissertativo: a conclusão.

Se não for bem feita, a conclusão pode estragar todo o seu texto. E é por isso que ela será abordada detalhadamente hoje, com foco nos CONCURSOS.

Retomada da tese

O primeiro passo para idealizar a sua conclusão é ter em mente que você vai precisar retomar a sua tese principal.

Mas o que é a tese?

Ela é a IDEIA principal do seu texto. Claro, se você optou por trabalhar com dois argumentos ou duas exposições, então você irá retomar as duas teses na conclusão.

Mas, de qualquer forma, a retomada da tese/teses deve estar presente logo na primeira e na segunda linha do seu parágrafo de conclusão.

A conclusão precisa ser iniciada com a retomada da tese. Logo, você já irá apresentá-la na primeira linha e pode usar até a segunda linha para fazer essa exposição.

Lembre-se de que não é necessário usar mais que duas linhas para expor a sua tese na conclusão.

Conectivos

TODA conclusão deve ser iniciada com conectivos.

Os conectivos são um dos elementos principais da sua redação. Sem eles, as ideias do seu texto ficam desconectadas e sem relação entre si.

Sem os conectivos, é provável que a sua redação perca muitos pontos na correção. Eles devem ser utilizados ao longo do texto em todos os parágrafos e o mesmo vale para a conclusão.

Existem alguns conectivos específicos para a conclusão. Você irá colocá-los logo na primeira linha. Eles devem ser a primeira PALAVRA do seu texto.

Lembre-se que depois do conectivo você deve inserir uma VÍRGULA.

Alguns exemplos são:

Em suma,

Portanto,

Assim,

Destarte,

Dessa forma,

Dessa maneira,

Em resumo,

Não trazer nenhuma informação nova

O objetivo da sua conclusão NÃO é trazer informações e argumentações novas. Não busque inserir novas ideias no último parágrafo do texto.

Use somente as teses que já foram discutidas nos parágrafos anteriores.

Reflexão

É recomendável que você termine o seu texto com uma reflexão. Proponha uma reflexão: ela pode ser na forma de um encaminhamento para o futuro ou apenas uma retomada geral do texto com outras palavras.

Tamanho

A sua conclusão deve ter de 4 a 7 linhas. Não se alongue muito.

Lembre-se que ser conciso é importante e que se alongar demais pode prejudicar o seu texto com informações sem relação e redundantes.

O que achou dessas dicas? Com elas, você irá concluir a sua redação da maneira correta!