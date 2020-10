Como descobrir o nome de uma música assobiando para o Google

Se você ficou com uma música na cabeça e quer identificá-la para ouvir de novo, mas lembra apenas de um trecho ou só sabe assobiar o ritmo da canção, a nova função “Hum-to search” do Google pode facilitar a sua vida. Lançada nesta quinta-feira (15), a ferramenta é capaz de identificar músicas por assobios ou canto.

Disponível no app Google e no Google Assistente para Android e iOS, o recurso conta com inteligência artificial para reconhecer a música pela melodia, mesmo com assobios falhos ou cantos desajeitados, de acordo com a companhia. Ou seja, não é preciso apresentar uma boa afinação para ter sucesso na pesquisa.

Ainda não sabe como descobrir qual é a música usando a nova ferramenta? Confira as dicas a seguir.

Como identificar a música por assobios ou cantando

1. Abra o app da Google em seu celular ou tablet e toque no ícone do microfone;

Abrindo a função.Fonte: How-To Geek/Reprodução

2. Espere a tela de escuta ser exibida e, quando ela aparecer, toque em “Procurar uma música”;

3. Agora, mostre o seu talento musical. Assobie a melodia da música desejada ou cantarole o trecho que você sabe, durante 10 a 15 segundos, e aguarde.



Fonte: How-To Geek/Reprodução

4. Na sequência, o app exibirá os resultados que têm alguma semelhança com a canção procurada, incluindo a porcentagem de correspondência e informações como nome, autor e letra. Caso não tenha encontrado, toque em “Mais resultados”.

Fonte: How-To Geek/Reprodução

5. Se por algum motivo a função não conseguir identificar a música, será exibida a mensagem “Incapaz de encontrar correspondência”. Ao tocar em “Tentar novamente”, será possível refazer a busca.

É válido lembrar que a identificação da música pelo canto ou assobio também pode ser feita por meio do Google Assistente. Neste caso, basta perguntar à assistente virtual “Qual é a música?” e repetir os demais passos para efetuar a pesquisa.