Como é Among Us com 100 jogadores e 10 impostores? Veja vídeo de hack

O youtuber FatMemeGod, nome conhecido na área de criação de conteúdo por hackear a estrutura de Among Us, compartilhou um vídeo em seu canal mostrando como seria o game multiplayer caso 100 pessoas jogassem simultaneamente em um mesmo mapa. O resultado não poderia ser diferente, trazendo um caos bizarro e astronautas correndo em grupos para todas as direções.

Com o hack, o game passou a funcionar com 10 impostores contra 90 membros restantes da tripulação, deixando o jogo muito mais engraçado, especialmente durante as reuniões para apontar os assassinos, já que, com o aumento dos jogadores, fica muito mais difícil entrar em um consenso sobre quem pode estar sabotando a nave. Confira o vídeo abaixo.

Como é possível observar nas imagens, os impostores passam a andar em grupo para que nenhum delator os veja atacando suas vítimas. Porém, com o cerco se fechando, a atenção da equipe deve ser redobrada, e é aí que o caos se instaura, com o grupo se divertindo bastante em meio a alguns eventos que acontecem, especialmente quando outros são acusados equivocadamente.

O sucesso do vídeo, que já conta com mais de 35 mil visualizações, resultou em uma série com 100 participantes no mapa, e FatMemeGod trouxe duas outras produções com um esconde-esconde e um modo battle royale onde todos os jogadores são impostores e devem eliminar um ao outro.

Among Us está disponível para PC e dispositivos móveis.